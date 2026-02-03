Cagliari studia nuove misure per rendere più sicura la movida e tutelare i giovani. Si va verso controlli più serrati nei locali pubblici e nelle attività di intrattenimento, con particolare attenzione agli spazi maggiormente frequentati nelle ore notturne. A delineare il percorso è il prefetto di Cagliari Paola Dessì, che ha annunciato l’avvio di una fase di verifica e rafforzamento delle attività di controllo, in linea con una recente direttiva del ministero dell’Interno. L’obiettivo è prevenire situazioni di rischio e migliorare le condizioni di sicurezza sia per i lavoratori sia per i clienti.

Il tema sarà al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata per questa mattina: l’incontro servirà a fare il punto sulla situazione nel territorio provinciale e a definire una strategia condivisa di intervento. Sotto osservazione, in particolare, il rispetto delle regole e le responsabilità dei gestori dei locali.

Nel rafforzamento dei controlli è previsto anche il coinvolgimento delle associazioni di categoria, chiamate a collaborare in un’azione di sensibilizzazione rivolta agli esercenti sulle norme da rispettare e sulle misure di sicurezza da adottare.