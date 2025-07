Mercoledì 2 luglio alle 19, il Comitato Libera Karalis organizza un sit-in presso il faro di Sant’Elia per protestare contro il progetto del Ministero della Difesa che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico su 37 ettari del colle di Sant’Ignazio. L’iniziativa si inserisce nel dibattito avviato in consiglio comunale a seguito di una mozione che contesta il piano ministeriale, ritenuto in contrasto con le normative urbanistiche e lesivo dell’identità del territorio.