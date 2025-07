Decimomannu – Troppi incidenti in via Is Bagantinus, presto sarà a senso unico ma occorre “il rispetto della segnaletica stradale: è essenziale”. Un cancello sfondato per ben 7 volte dalle auto in corsa, l’ultima questa mattina: in via Is Bagantinus l’incrocio evidentemente trae in inganno gli automobilisti e diversi cittadini hanno lanciato un appello alle istituzioni per l’adozione di un intervento più incisivo al fine di mettere in sicurezza l’arteria. I lavori sono già in programma e la viabilità sarà in parte modificata ma la prudenza alla guida rimane, in sintesi, la norma più efficace da mettere in pratica. “La messa in sicurezza di quell’incrocio è prevista all’interno del più ampio progetto di riorganizzazione della viabilità urbana, che stiamo portando avanti per step” spiega la sindaca Monica Cadeddu. “Dopo la bitumazione della via Is Bagantinus, sono attualmente in corso i lavori per la segnaletica orizzontale, iniziati lunedì. Al termine di questi, saranno installati i cartelli della segnaletica verticale e si procederà all’attivazione del senso unico previsto per quel tratto.

Ci tengo però a sottolineare un aspetto fondamentale: il rispetto della segnaletica stradale, già presente all’incrocio, è essenziale. Ma ancor più importante è adottare uno stile di guida prudente. L’incidente di questa mattina, a mio avviso, è riconducibile all’alta velocità e al mancato rispetto delle precedenze — quindi a una condotta di guida poco sicura”.