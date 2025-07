La Scuola Ciclismo Veloclub Sarroch continua a scrivere pagine importanti nel panorama del ciclismo giovanile italiano, confermandosi tra le migliori realtà del settore. Al 37° Meeting Nazionale di Società – Memorial Adriano Morelli, svoltosi a Viareggio, i giovani atleti sardi hanno conquistato uno strepitoso 3° posto assoluto su ben 196 società partecipanti, migliorando ancora il già ottimo 4° posto ottenuto nel 2024 a Tarvisio.

Fondata nel 1984 da Angelo Spano e oggi diretta con passione e competenza da Luciano Spano tecnico federale stimato a livello regionale e nazionale, la scuola rappresenta un punto di riferimento del ciclismo isolano, e sempre più anche a livello nazionale. Grazie a uno staff tecnico di altissimo livello e alla preziosa collaborazione delle famiglie, il Veloclub Sarroch si distingue non solo per i risultati sportivi, ma anche per la coesione e i valori che trasmette ai giovani atleti.

Dopo aver conquistato il Titolo Regionale Giovanissimi 2024, assegnato su tre prove (13 aprile a Sarroch per le prove di abilità, 1 giugno a Tortolì per la MTB, e 15 giugno a Olbia per la strada), la squadra è partita con grande entusiasmo e preparazione verso Viareggio, con l’obiettivo di migliorare il già straordinario 4° posto assoluto ottenuto nel 2023 a Tarvisio.

Il meeting si è aperto con la sfilata inaugurale a tema Carnevale, in cui ogni società ha rappresentato le maschere della propria tradizione popolare. Il Veloclub Sarroch ha emozionato il pubblico proponendo una rappresentazione autentica e originale dei Mamuthones e della Sartiglia di Oristano, con costumi artigianali realizzati con passione da genitori e bambini. Questo ha permesso alla squadra di ottenere il 4° posto nella classifica della sfilata su 196 società.

Prime gare e prime emozioni il venerdì mattina, con le prove di abilità e sprint, il Veloclub Sarroch ha subito imposto il proprio ritmo, chiudendo la giornata in 1ª posizione nella classifica provvisoria per società. Nonostante una concorrenza sempre più agguerrita, nelle giornate di sabato e domenica dedicate alle prove su strada, la squadra ha mantenuto altissimo il livello, chiudendo al 3° posto assoluto nella classifica finale per società ad appena 8 punti dalla seconda classificata (UC Costamasnaga ASD) e 433 dalla prima (GS Mosole).

Un medagliere ricchissimo dove le emozioni non sono mancate: 3 medaglie d’oro, 2 d’argento, 3 di bronzo e 2 quarti posti testimoniano l’eccellente stato di forma dei giovanissimi atleti. Una prestazione incredibile che si traduce in un medagliere di assoluto prestigio:

Medaglie d’Oro:

Ginevra Fadda – Categoria G5F

Nicolò Romanino – Categoria G5M (bissa il successo del 2023 a Tarvisio)

Arianna Cappai – Categoria G6F

Medaglie d’Argento:

Alessandro Mitidieri – Categoria G5M

Federico Pinna – Categoria G6M

Medaglie di Bronzo:

Federico Miliddi – Categoria G4M

Lara Pia – Categoria G5F

Marco Cristiano – Categoria G5M (conferma il terzo posto di Tarvisio 2023)

Medaglie di Legno (4° posto):

Camilla Pinna – Categoria G1F

Alma Musio – Categoria G5F

Momenti indimenticabili anche durante le premiazioni sul podio, tra cori, bandiere, lacrime di gioia e abbracci: il punto più alto è stato il podio della categoria G5M, dove tutti e tre i gradini sono stati occupati dagli atleti del Veloclub Sarroch, un risultato più unico che raro nella storia del Meeting Nazionale che resterà nella memoria di tutti.

Straordinaria anche la prestazione nella staffetta Bicimparo con la sardegna protagonista, dove il quartetto sardo composto interamente da atleti del Veloclub Sarroch – Federico Pinna, Nicolò Romanino, Federico Miliddi e Matteo Cristiano – ha rappresentato la Sardegna con grinta e determinazione, ottenendo un meritatissimo secondo posto assoluto, a pochissimi centimetri dalla rappresentativa Campania, vincitrice della finalissima. Una gara carica di emozioni, vissuta al massimo da tutto il gruppo, dentro e fuori dal campo.

Il successo del Veloclub Sarroch non è solo nei numeri, ma nella capacità di far crescere giovani atleti in un ambiente sano, educativo e coinvolgente. Un grande plauso va riconosciuto anche al prezioso lavoro dei tecnici Alessio M., Alessandro R., Diego P., Giovanni M., Luciano S., Michela P., Fabrizio S., che ogni giorno affiancano e formano i piccoli ciclisti, trasmettendo loro passione, disciplina, rispetto e spirito di squadra. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i genitori, che con instancabile dedizione supportano ogni iniziativa e trasferta della squadra, rendendo possibile tutto questo, Veloclub Sarroch è molto più di una scuola ciclismo: è una comunità, una famiglia che cresce insieme, spinta dalla forza dei sogni e dai valori dello sport.

I risultati completi degli atleti del Veloclub Sarroch

Cat. G1F: Camilla Pinna 4ª

Cat. G1M: Luca Viterbo 10° – Martin Corvino 51°

Cat. G2M: Matteo Cristiano 13°

Cat. G3F: Anita Cappai 5ª

Cat. G3M: Ludovico Dessì 26° – Alessandro Tiddia 32°

Cat. G4F: Rebecca Porcu 21ª

Cat. G4M: Federico Miliddi 3° – Nicola Salis 52°

Cat. G5F: Ginevra Fadda 1ª – Lara Pia 3ª – Alma Musio 4ª – Emma Viterbo 24ª

Cat. G5M: Nicolò Romanino 1° – Alessandro Mitidieri 2° – Marco Cristiano 3° – Luca Murgia 11°

Cat. G6F: Arianna Cappai 1ª

Cat. G6M: Federico Pinna 2° – Massimo Mulas 7°