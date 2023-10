Cagliari, marciapiede di via is Maglias invaso da una cascata di macerie da 2 anni: residenti in rivolta

Era il novembre del 2021. Un acquazzone fece crollare la parete di un condominio privato su via Is Maglias. Due anni dopo le macerie sono ancora lì. “ Ogni giorno tantissime persone percorrono questa strada sia in macchina sia a piedi e per i pedoni i pericoli sono tantissimi”, accusa il consigliere Psd’Az Roberto Mura, “la parete è di proprietà privata e non sono tanti gli strumenti che il Comune ha a disposizione per “imporre” al privato il ripristino, l’unico è l’ordinanza. Occorre tenere presente che il costo delle transenne e dell’occupazione del suolo pubblico sarà, verosimilmente, molto pesante (a occhiometro il ripristino sarebbe costato molto (moltissimo) meno)”

Mura poi annuncia: “Abbiamo messo i soldi per il ripristino (fondi regionali per le piogge che avevano causato questo tipo di danni) e in questi giorni si sono intensificate le interlocuzioni con i proprietari… è plausibile che si giunga a una soluzione nelle prossime settimane. Io continuo a seguire la problematica con la volontà di risolverla una volta per tutte”.