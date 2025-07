In risposta alle recenti dichiarazioni riguardanti la ripartizione delle risorse economiche per la perequazione degli stipendi dei dipendenti del polo sanitario più importante della Sardegna, Gianfranco Angioni, Responsabile aziendale di USB Sanità Brotzu, esprime un forte dissenso e preoccupazione.

“Solo i creduloni possono cascarci a questi proclami,” afferma Angioni. “Spacciare come un proprio successo la ripartizione delle risorse per aumentare gli stipendi ci lascia veramente perplessi. È da anni che, come Organizzazione Sindacale, lottiamo affinché gli stipendi dei lavoratori del Brotzu vengano equiparati a quelli delle altre realtà sanitarie.”

Angioni chiarisce ulteriormente che “questo risultato è il frutto del sacrificio portato avanti da altri, anche dalla precedente Amministrazione. Non ammettere ciò significa non dire tutta la verità.”

Il Responsabile sottolinea la necessità di maggiore chiarezza: “Il Commissario Straordinario deve spiegare il metodo della ripartizione e, soprattutto, evidenziare che le risorse economiche della perequazione, così come indicato nella delibera regionale, verranno ridistribuite solo per gli anni 2023 e 2024. Questo significa che le risorse non potranno incrementare in maniera strutturale gli stipendi, ma soltanto aumentare il premio della produttività annuale.”

In merito al pagamento dei differenziali economici, Angioni denuncia: “Non si tratta di una redistribuzione equa, bensì di un’elemosina: solo una percentuale irrisoria di dipendenti, circa il 40% degli idonei, beneficerà di questa misura. La graduatoria è rimasta nel cassetto del servizio del personale da dicembre 2024, e oltre al ritardo, questo rappresenta una beffa.” Resta da chiarire anche l’imposizione unilaterale da parte del Commissario Straordinario sulla ridistribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, questione che abbiamo già sottoposto al collegio dei revisori.

Infine, il Responsabile di USB Sanità Brotzu non nasconde la gravità della situazione nei reparti: “La realtà è drammatica per quanto riguarda i carichi di lavoro e la carenza di figure professionali. È fondamentale non perdere di vista questi problemi e non lasciarsi andare a facile propaganda.”

USB Sanità Brotzu continuerà a battersi per una reale equità e giustizia nelle condizioni di lavoro, perché i diritti dei lavoratori non possono essere negoziabili.