E’ Fiorenza Sanna, 84 anni, l’anziana che ha perso la vita dopo essere caduta in una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana. L’incidente è avvenuto nel cortile della sua casa a Sarroch: a lanciare l’allarme è stata una delle figlie, che non riuscendo a contattarla, si è recata sul posto trovandosi di fronte a una scena tragica.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul luogo, l’anziana sarebbe scivolata mentre controllava il livello dell’acqua. Gli inquirenti ipotizzano che possa aver accusato un malore improvviso, che le avrebbe fatto perdere l’equilibrio. La cisterna, profonda diversi metri, si è trasformata in una trappola letale: per la donna non c’è stato nulla da fare, è morta per annegamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sarroch, supportati dalla sezione radiomobile della compagnia di Cagliari e dagli specialisti del nucleo rilievi. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo, mentre il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso. La Procura valuterà ora se disporre ulteriori accertamenti.