Assurdo e terribile episodio div violenza domenica mattina attorno alle 6 e 30 nella stazione Conciliazione della linea M1 della metropolitana di Milano. Un 45enne peruviano è stato massacrato a calci e pugni da due persone. L’uomo stava aspettando la metro sulla panchina quando sono scesi due soggetti che lo hanno immediatamente aggredito.

L’episodio è stato filmato da una terza persona. Nel video si sentono voci in spagnolo, con chi filma che ripete: “Quítale la polo, no más” (“Toglili solo la maglietta”). La maglia a cui si riferiscono è quella della divisa del Club Universitario de Deportes.

Tanta violenza, quindi, per una maglia non gradita. Il video ha fatto velocemente il giro dei social, testimonianza di violenza senza un senso. Proprio per questo,la comunità peruviana ha già fatto appello affinché chiunque possa riconoscere i due aggressori possa aiutare le autorità a rintracciarli.

