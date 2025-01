Non ha pace l’Oncologico Businco e di conseguenza non hanno pace gli ammalati di tumore che, nonostante si trovino in una situazione estremamente delicata, non riescono ad avere le certezze a cui avrebbero invece diritto. A poche settimane e molte polemiche sui lavori ormai non più rinviabili con il conseguente trasferimento delle sale operatorie al Brotzu, quando ancora la situazione è poco chiara per tutti, l’assessore della Sanità Bartolazzi ha convocato un incontro con medici, direzione ospedaliera e associazioni per questo pomeriggio.

Focus sulle sale operatorie, sul loro trasferimento e sulla gestione dei malati oncologici che hanno bisogno di cure immediate.