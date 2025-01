Carlo Conti lo aveva detto dall’inizio: avrebbe voluto accanto a se degli amici veri, oltre che dei professionisti. E se tutti avevano pensato a Giorgio Panariello e Leonardo come “vecchi amici” che lo avrebbero affiancato durante la prima serata, è lo stesso Conti a smentirlo con una piccola incursione durante “È sempre mezzogiorno”. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025 ha scelto proprio Antonella Clerici e Gerry Scotti come co-conduttori della prima, importantissima serata del Festival. Due grandi nomi che si vanno ad affiancare ai tanti altri già annunciati protagonisti delle altre serate: Geppi Cucciari, Mahmood, Bianca Balti, Katia Follesa, Nino Frassica, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Conti, davanti a una Clerici emozionantissima e un Gerry Scotti sorridente e sornione, ha espresso la sua gioia e soddisfazione nell’ avere con sè in questo percorso tanti amici e personalità diverse per un Festival che ha definito “corale”, che vuole venga fatto “tutti insieme”. E non ha mancato di ricordare un altro grande amico e professionista che ci ha lasciato troppo presto, Fabrizio Frizzi: “Ci sarebbe stato sicuramente anche Fabrizio su quel palco”, ha sottolineato Conti.