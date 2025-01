La strada statale 729 “Sassari Olbia” è da oggi percorribile nella sua configurazione definitiva a quattro corsie lungo tutti gli 80 chilometri di tracciato. Anas, società del gruppo FS italiane, ha infatti completato i lavori per la realizzazione del ponte sul rio Mannu, sul Lago Coghinas (146 metri), tra Berchidda e Oschiri, rimuovendo di fatto l’ultimo restringimento.

L’apertura al traffico si è svolta questa mattina alla presenza del Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. Sono intervenuti l’Assessore ai lavori pubblici della Regione Sardegna Antonio Piu, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas Aldo Isi, il sindaco di Oschiri Roberto Carta e il sindaco di Berchidda Andrea Nieddu.

I lavori di costruzione dell’Itinerario tra Sassari e Olbia hanno riguardato l’adeguamento a 4 corsie della rete stradale preesistente costituita dalle strade statali 199 e 597. Questo tracciato rappresenta oggi la principale arteria di collegamento est-ovest del nord della Sardegna e ha una grande rilevanza logistica, in quanto serve un bacino potenziale di 200 mila utenti, mettendo in comunicazione le 4 principali città del nord Sardegna (Sassari, Porto Torres, Tempio e Olbia), 2 aeroporti (Alghero e Olbia), 2 porti (Olbia e Porto Torres), oltre a connettere 3 arterie fondamentali della viabilità regionale (le strade statali 131 “Carlo Felice”, 131 DCN, 125 “Orientale Sarda”). L’intero tracciato è stato complessivamente finanziata per 930 milioni con più delibere CIPE, con fondi della Regione Sardegna.

La statale permette una riduzione dei tempi di percorrenza, una capacità potenziale della rete fino a 23.000 veicoli al giorno e una maggiore sicurezza per l’utenza stradale grazie al miglioramento delle intersezioni.

I numeri della “Sassari Olbia”

La statale 729 “Sassari Olbia” è stata realizzata secondo un progetto suddiviso in dieci lotti, dallo 0 al 9. L’itinerario attraversa dieci comuni: Florinas, Codrongianus, Ploaghe, Ardara, Ozieri, Oschiri, Berchidda, Monti, Loiri Porto San Paolo e Olbia. Negli 80 chilometri di tracciato sono stati realizzati 50 tra viadotti e ponti di cui il più lungo è il viadotto ‘Cuguttu’ che, con le sue 8 campate, si sviluppa per 340 metri. Sono presenti 21 cavalcavia e 4 cavalcaferrovia e 10 sono gli svincoli. È inoltre presente una galleria artificiale con le funzioni di ecodotto, cioè un passaggio, che sovrasta la statale, per l’attraversamento della fauna.