Cagliari, l’odissea del violinista di strada: “Cacciato da piazza Costituzione, strumentazione sequestrata e multa”

Beccato in piazza Costituzione dagli agenti di polizia Locale con un amplificatore irregolare. Jacob Gonzalez, il famoso violinista di strada di Cagliari, è finito nuovamente nei guai. Mille euro di multa e strumentazione sequestrata: “Non era in regola con la disciplina prevista per questo genere di attività. In particolare usava un impianto acustico non consentito”, questa la spiegazione data al musicista dagli agenti e confermata alla nostra redazione dai vertici della caserma di via Crespellani. In piazza è nato un diverbio, con Gonzalez che si è messo a urlare tutta la sua rabbia per quella che, a detta sua, è un’ingiustizia: “Il regolamento comunale non è chiaro, dovevano farlo meglio”. Proprio lui si era addirittura proposto, due anni fa, di andare in Comune per parlare con il sindaco. Il regolamento, negli anni, ha avuto varie modifiche. “Adesso, però, non ho più la strumentazione che mi è utile per suonare ai matrimoni”. Una beffa, per il violinista, che però stringe i denti e assicura: “Continuerò a suonare a Cagliari, vivo qui e la musica non ha mai disturbato nessuno”.

Ad aiutarlo, stavolta, c’è anche un’avvocatessa, Giulia Lai: “Ho già spedito la richiesta ufficiale, via Pec, per la restituzione di tutta la strumentazione musicale che hanno sequestrato a Jacob. Il violino, per fortuna, ce l’ha ancora lui. Entro un mese, inoltre, depositerò un ricorso per chiedere l’annullamento totale della multa da mille euro che gli hanno inflitto. Nelle altre città gli artisti di strada non hanno mai vissuto situazioni simili a quelle di Cagliari”.