Ha sventolato dalla terrazza più affascinate della città e non senza polemiche lo striscione accompagnato da fumogeni e bandiere. “Remigrazione, inverti la rotta” si legge. Prende posizione Marta Mereu, consigliere comunale, che pubblicamente espone: “Mi disturba profondamente pubblicare questa foto, che sporca la nostra città, ma lo faccio per ribadire che non ci può essere nessuna tolleranza per la nostalgia dei tempi peggiori della nostra storia.

Dopo i fatti del Siotto di un mese fa, stamattina al Bastione succede questo, con manifestanti che sbandierano appartenenze antidemocratiche.

È inaccettabile.

Episodi del genere sono gravi ovunque, ma lo sono ancor più a Cagliari, città libera, democratica, antifascista e accogliente.

È inquietante che da parte del governo nazionale si continui a respirare un clima di ambiguità e complicità verso questi rigurgiti autoritari.

La memoria e i valori della Costituzione non si toccano”.