La Polizia ha arrestato un presunto ladro seriale di 28 anni in via Roma per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Nel pomeriggio dello scorso 13 giugno, dopo l’ennesima segnalazione, l’uomo è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile mentre usciva frettolosamente da un negozio di abbigliamento con la refurtiva non pagata del valore complessivo di circa 250 euro. La merce è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari.

Ulteriori riscontri ottenuti grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, in relazione ad indagini avviate dalle numerose denunce presentate dagli esercenti, hanno poi consentito di accertare che il 28enne fosse un “cliente abituale” di quel negozio e di un’altra farmacia del centro di Cagliari, scelti come luoghi privilegiati per commettere i furti.

Per l’uomo è così scattato l’arresto, convalidato dall’Autorità Giudiziaria.