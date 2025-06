Un gruppo di residenti ha inoltrato al Tar una diffida “affinché l’attuale amministrazione ponga fine e adempia alla presa in carico del comprensorio”.

L’amministrazione del Villaggio delle Mimose “ci tiene a precisare che il ricorso al Tar citato non è stato avanzato dall’amministrazione del Villaggio delle Mimose, come indicato, ma da uno sparuto numero di residenti. Tale azione non rappresenta la volontà della maggioranza della comunità ma solamente di una minoranza esigua. Il Villaggio delle Mimose è proprietario delle sue strade, come dagli atti d’acquisto regolarmente registrati e come ribadito da sentenza del Consiglio di Stato in data 10 oLobre 2022, e conscio di ciò non avanza alcuna rivalsa nei confronti del Comune di Sinnai.

I rapporti tra il Comune e l’amministrazione del Villaggio delle Mimose sono più che mai saldi e improntati su collaborazione e dialogo”.