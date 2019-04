Cagliari, lite e botte tra ex soci (tutti parenti) di una pizzeria in via Roma: interviene la polizia

La polizia, nella serata di ieri, in seguito ad una segnalazione giunta sulla linea telefonica 113, è intervenuta in via Roma presso una pizzeria in quanto era stata segnalata una violenta discussione. Un equipaggio della Squadra Volante, giunto sul posto, ha accertato che poco prima, all’interno del locale, era avvenuta un’accesa lite tra il gestore del locale e i suoi ex soci.

La lite, a dire del richiedente, era scaturita dopo che i suoi ex soci, lo zio e il fratello, avevano chiesto di poter riprendere alcuni oggetti di loro proprietà. Oltre a questi oggetti i familiari avevano tentato di appropriarsi di altro materiale in uso al locale. Il richiedente, a questo punto, ha tentato di bloccarli ma ne è scaturita una violenta colluttazione, a seguito della quale rimaneva coinvolto anche un collaboratore, intervenuto per tentare di fermarli. I due parenti, vista la situazione, si sono allontanati prelevando dal locale alcune sedie. Gli agenti hanno accertato che la pizzeria era completamente a soqquadro, con i tavoli e le sedie rovesciati e stoviglie infrante.