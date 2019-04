Cagliari, maxi centrale dello spaccio a Sant’Elia: migliaia di dosi di droga nascoste negli ascensori

Millequattrocentottantasei dosi di eroina (per un totale di 239,15 grammi), 845 di cocaina (pari a 140,35 grammi) più cinquantasei grammi di hascisc e trenta di marijuana. Ancora: 7050 uro in contanti, bilancini di precisione, una macchina conta banconote, coltelli e bustine monodose, due pistole a piombini e un fucile ad aria compressa senza il tappino rosso che differenzia un’arma giocattolo da una vera. Questo il “bottino” sequestrato da Guardia di finanza e carabinieri durante un’operazione congiunta avvenuta nel rione periferico cagliaritano di Sant’Elia. I militari sono intervenuti con un blitz ” a tenaglia”: hanno notato un via vai sospetto fuori da un palazzo di via Schiavazzi e sono intervenuti da entrambe le scale laterali, riuscendo a bloccare anche le vedette.

Dentro gli appartamenti di tre persone e anche in un vano ascensore hanno trovato la droga e le armi giocattolo. Quattro gli arrestati, già portati nel carcere di Uta con le accuse di spaccio e detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. In due dei quattro casi si aggiunge il reato di evasione dai domiciliari e la violazione della misura della sorveglianza speciale. Una quinta persona è stata denunciata per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti.