Cagliari, l’ira della commerciante: “Fuoco al mio magazzino, se avete problemi venite a parlarmi”

Fiamme nella notte in via Cornalias, nel rione cagliaritano di Is Mirrionis. Qualcuno ha cercato di incendiare un magazzino al civico 50, stando alla denuncia della titolare, Rosa Capizzo, 43 anni, commerciante. È la stessa Capizzo a denunciare il fatto con foto e video pubblicati sul suo profilo Facebook. I danni, fortunatamente, non sono ingenti. La rabbia, invece, è tanta: “Ho trovato dall’altra parte della strada l’accendino, erano almeno in due. Per fortuna una ragazza, che andrò a ringraziare, ha visto il fuoco e ha chiamato i pompieri”. Una parte della serranda è annerita, il fuoco è stato domato prima che potesse raggiungere l’interno del locale, pieno di articoli per la casa. Un disastro evitato, insomma.

Ma la Capizzo è furiosa: “Mi faccio due palle così ogni giorno per lavorare, non prendo il reddito di cittadinanza. Sono commerciante sin da quando, ragazzina, vendevo frutta e verdura. Ho sbagliato anche io nella vita e ho pagato, è umano. Forse a qualcuno do fastidio perché riesco a fare il mio lavoro? Che venga a dirmelo in faccia”, dice, contattata da Casteddu Online. “Ho le telecamere, ma dentro il locale. Da oggi attiverò un sistema di sicurezza esterno”. Sono già tanti i messaggi di solidarietà ricevuti dalla commerciante sui social.