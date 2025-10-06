Dramma a Conselve, vicino Padova. Una signora di 79 anni, Giovanna Trovò, è stata scippata da due balordi mentre si trovava sulla panchina su cui lei si sedeva tutti i giorni.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, uno dei due avrebbe distratto la signora e l’altro le avrebbe preso la borsa. A testimoniare la dinamica anche le telecamere di video sorveglianza di un negozio. Accortasi del furto, Giovanna si è agitata e chiesto aiuto ai passanti. Due commercianti l’hanno soccorsa e tranquillizzata e la proprietaria della gioielleria l’ha riaccompagnata a casa. Lì però la signora si è sentita male. Inutili purtroppo i soccorsi tempestivi per la 79enne, deceduta poco dopo per un infarto.