Non solo cocaina e marijuana. Le nuove frontiere dello spaccio passano anche dai gusti zuccherini e dai vapori delle sigarette elettroniche. È quanto emerso nel corso di un’operazione condotta dai “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari, che hanno arrestato un giovane del posto e sequestrato un vero e proprio arsenale di droghe, tra cui lecca-lecca e dispositivi da svapo contenenti sostanze psicotrope e allucinogene.

Nel corso della perquisizione avvenuta nell’abitazione del giovane a Decimomannu, oltre a 65 grammi di cocaina, 300 grammi di marijuana, 18 grammi di hashish e 0,62 grammi di MDMA, gli investigatori hanno rinvenuto 14 sigarette elettroniche già caricate con liquidi a base di droga sintetica e 6 lecca-lecca “dopati”, verosimilmente destinati a un mercato giovanile, sempre più esposto ai rischi delle nuove sostanze.

A rendere ancora più grave il quadro probatorio, la somma in contanti di 3.575 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, e tutto il materiale per il confezionamento.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta in attesa dell’udienza di convalida.