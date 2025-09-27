Ha rovistato nella casetta degli attrezzi e ha fatto la spesa rubando gli ortaggi prodotti con passione e sacrificio da chi ha porzionato un terreno in più spazi. Amore per la natura “ma anche per risparmiare e mangiare qualcosa di buono”.

Non un caso isolato: “Non è l’unico ladro a portare via ciò che coltiviamo e curiamo per mesi prima di raccogliere”.

La scorsa settimana altri individui hanno persino smontato un serbatoio dell’acqua, ma grazie all’intervento di un vicino hanno abbandonato il serbatoio nella stradina adiacente e sono scappati. Del fatto sono state informate le forze dell’ordine.