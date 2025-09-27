Ha vissuto ottant’anni di una vita straordinaria, iniziata in un piccolo villaggio in Iran, proseguita in tre continenti e conclusa a Quartu Sant’Elena. Si è distinto per i suoi meriti professionali come veterinario, dedicandosi con passione alla salute degli animali, sia negli allevamenti che quelli domestici, ricevendo stima e affetto per i suoi servizi. La sua esistenza è stata illuminata da una profonda devozione alla fede Bahá’í, che ha guidato ogni suo gesto.

L’uomo è deceduto dopo esser stato investito a Quartu Sant’Elena: la sua scomparsa ha destato molto sconforto e dolore.

Chi lo ha incontrato lo ricorderà non solo per i suoi traguardi, ma soprattutto per le sue qualità interiori: umiltà, sacrificio, onestà, gentilezza, mitezza, modestia e sincera amicizia. Era una presenza capace di portare serenità e gioia a chi gli stava intorno. Il suo esempio di vita rimarrà vivo nei cuori di familiari, amici e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividere con lui un tratto di cammino.

