La nostra amatissima mamma



Anna Maria Bernardi

se n’è andata, lascia un vuoto incolmabile ma restano tutto il suo amore e tanti bei ricordi. Per noi e per la tua famiglia ci sarai sempre. Grazie, mamma. Marina, Monica e Maurizio Scanu, con Eugenio, Viviana e Anna e Gaia, le nipoti adorate.Il funerale avrà luogo sabato 29 novembre, ore 12, Sala del Commiato, Cimitero San Michele, Cagliari.

