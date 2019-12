Cagliari, lampioni ko: buio totale e pericolo incidenti in via Castiglione

Via Castiglione completamente al buio. Dal Cep a via Stampa, fino alle porte di piazza Giovanni XXIII, quasi tutta la strada è senza luce. Alto rischio incidenti perché la strada è giornalmente molto trafficata (collega Pirri col centro della città) e c’è preoccupazione soprattutto per i tanti attraversamenti pedonali. Intere zone della città sono senza luce. L’amministrazione ha recentemente illuminato alcuni quartieri. Ma altri periodicamente si ritrovano al buio.