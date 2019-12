Cagliari, maxi albero di Natale dentro il Comune: “Riempitelo di doni per i poveri”

Il Natale sta per arrivare anche dentro il palazzo del Comune di Cagliari. Come? Con un maxi albero, tutto luminoso, e un presepe. Il progetto è alle battute finali e, salvo imprevisti, nei prossimi giorni avverrà la presentazione ufficiale. E, a differenza dell’albero già installato in piazza Garibaldi, ai piedi di quello che sarà installato nel cortile interno di palazzo Bacaredda sarà possibile lasciare qualunque tipo di dono: “Per i poveri”, spiega la consigliera di FdI e presidentessa della commissione Pari Opportunità, Stefania Loi. “L’idea è del sindaco e noi l’abbiamo subito condivisa. Stiamo davvero rimettendo al centro i valori della cristianità. Stiamo per lanciare l’appello ufficiale a tutti i cittadini: dai giocattoli al cibo, dai vestiti ai libri, qualunque dono è gradito. Tutto ciò che verrà lasciato sotto l’albero di Natale verrà poi gestito da alcune organizzazioni impegnate nel sociale”. Ovviamente, sarà possibile portare buste e scatole rispettando gli orari di apertura di palazzo Bacaredda.

“Chi vorrà potrà anche contribuire ad addobbare l’albero”, annuncia la Loi, “insieme alla rappresentazione della Natività avremo due simboli molto importanti in pieno centro. Siamo a Natale, è importante condividere e ricordarsi di chi, purtroppo, non ha avuto le nostre stesse fortune”.