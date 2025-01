Pirri – Ancora macchine prese di mira, danni ingenti a una vettura parcheggiata in strada, la rabbia dei proprietari: “Il vetro, con grande sacrificio, è in fase di sostituzione”. Non si fermano le incursioni alla ricerca di qualsiasi oggetto utile ai malviventi, vetri delle auto sfondati e l’amara sorpresa dei cittadini, ignari di quanto accaduto, che ritrovano il proprio mezzo violato e danneggiato. L’ultimo caso segnalato risale a ieri, “via Argiolas, angolo via Duca di Genova”. Nuovo anno, vecchi problemi, ecco che le azioni dei topi d’auto non si sono fermate allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, bensì hanno ripreso, senza sosta, lasciando nello sconforto i cittadini. Una problematica denunciata da tempo quella ai danni delle quattro ruote ferme in sosta, per poche ore o tutta la notte, poco importa per chi ha voglia di saccheggiare il contenuto alla ricerca di materiali o oggetti da rivendere. “Ormai non si salva più nessuno” esprime un residente, rassegnato dall’avanzare del fenomeno per il quale, sinora, niente è stato in grado di arrestare.