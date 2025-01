Torre delle Stelle – Strage di gatti infinita, avvelenati senza pietà nonostante le denunce depositate dai cittadini: rinvenuto un altro felino senza vita, “abbiamo paura anche per i cani”. Una mattanza che va avanti da tempo quella messa in atto contro gli abitanti a quattro zampe della località che si affaccia sul mare, seguita e riportata da Casteddu Online che, nel corso dei mesi, ha dato voce a chi, preoccupato per il fenomeno, ha provveduto ad accettare la morte dei gatti causata da sostanze nocive per l’organismo. https://www.castedduonline.it/torre-delle-stelle-la-strage-di-gatti-prosegue-altri-3-felini-rinvenuti-morti/ Trappole ben nascoste, ciò che è palese sono le conseguenze per chi, attratto dall’odore, mangia il boccone fatale: ecco come sono morti i tanti felini di Torre delle Stelle, gatti e gattini sterminati, in due mesi il bilancio è di circa 17 esemplari. Diverse le denunce presentate alle autorità di competenza, al fine di mettere fine alle azioni contro gli animali. Ignoti i motivi, forse considerati “disturbatori seriali” per qualche salto o una buca, ma nessuna giustificazione è da prendere in considerazione per la triste fine riservata ai gatti. “Fare appello ai sentimenti di tutti mi rendo conto possa essere vano, ma ritengo utile riportare di seguito l’art.544 c.p” ha spiegato giorni fa un residente. “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione ((da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro)).La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.”“Sono state già disposte due denunce. La pazienza l’abbiamo terminata, chiunque sia in grado di fornire informazioni su questi accadimenti può farlo in privato, al fine di mettere in pratica quanto sia in nostro potere per perseguire i responsabili”.