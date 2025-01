Cagliari – Le giostre del Luna Park si spalancano a più di 40 famiglie: in 200 hanno potuto viaggiare gratis sulle attrazioni colorate, “creando momenti di gioia e spensieratezza”.

Al parco del divertimento sono state ospitate le famiglie socie dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose – Sardegna “per un appuntamento che ogni anno rende il nostro Luna Park ancora più magico”. Un omaggio per abbattere le porte dell’emarginazione quella adottata dal team Duville e dalla consigliera Stefania Loi, un riconoscimento alle famiglie numerose che, con tanti sacrifici, portano avanti la volontà di non fermarsi e creare il nucleo perfetto, composto da più figli, quelli che oggi “scarseggiano” per via delle vicissitudini del periodo storico in corso. Giostre aperte per tutti, quindi, i ragazzini felicissimi per aver potuto condividere questa gioia con i genitori che sono saliti con loro sulle giostre del divertimento. “È una bellissima iniziativa che portiamo avanti con grande entusiasmo da anni, un appuntamento fisso durante le feste che cresce ogni volta, coinvolgendo sempre più persone” ha espresso Rossella Duville. “Un grazie speciale a Stefania Loi, che con il suo impegno rende possibile tutto questo e ci permette di essere parte di una giornata così significativa e felice per tanti bambini e giovanissimi. E un enorme ringraziamento va a tutti i collaboratori del Wonderland di Cagliari, che con grande generosità hanno messo a disposizione le loro attrazioni per regalare momenti di felicità e condivisione a così tante famiglie”.