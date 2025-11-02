Quando un amico va via improvvisamente e prematuramente, ci si sente smarriti. Ma l’immenso dolore può essere trasformato in solidarietà e gesti concreti, esattamente come hanno voluto fare gli amici di Paolo Salvai, scomparso nei giorni scorsi.

Su GoFundMe è stata aperta infatti una raccolta fondi che ha superato già i 15 mila euro per supportare la sua famiglia.

“Siamo gli amici di Paolo, alcuni dei tanti amici che hanno avuto la fortuna di incrociare la sua strada e di condividere con lui risate, sogni e lunghe chiacchierate”, si legge nell’annuncio.

“Paolo ci ha lasciato troppo presto, lasciandoci increduli”. Ora chi vuole dare un supporto può farlo donando sul sito ufficiale della raccolta: https://www.gofundme.com/f/in-memoria-di-paolo