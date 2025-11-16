Cagliari, la nuova via Roma presa di mira dai vandali: la passeggiata tra i portici e il porto deturpata dagli incivili. Arredi distrutti e sporcizia tra le piante, “riflettere e rispettare gli spazi pubblici significherebbe vivere in una città più pulita e che he funziona”. Un reportage di Marcello Polastri, ex consigliere comunale, che attraverso i social ha mostrato alcuni scatti della passeggiata: “Sotto palme e nuovi alberi in ottimo stato di salute, ci sono pure i pappagallini che animano l’aria con i loro richiami. Ma ci sono anche scene diverse da quella che tutti vorremmo vedere.

Purtroppo già emerge immondizia e segni di vandalismo! Speriamo che non cresca un generale senso di incuria, e che quel che è stato già rotto, non diventi una immagine alla quale Cagliari inizia ad abituarsi.

É stata una riqualificazione costosa e ambiziosa, certo ancora da ultimare come biglietto da visita della città, ma che già mostra i segni d’un diffuso mancato rispetto. Ma perché?”.

Uno spazio che piano piano diventa sempre più bello e accogliente: tanti i turisti e i cittadini che ammirano il verde che cresce e, incuriositi dalle tante essenze, non risparmiano di accarezzare le foglie per coglierne il profumo che solo la natura riesce a regalare. Una promenade pensata da Boeri per ripristinare” il valore sociale e ambientale del frontemare di Cagliari”, uno spazio “verde che riprende l’originaria funzione ottocentesca di via Roma. A partire dalla tradizione cagliaritana dei viali alberati, il progetto definisce uno spazio pubblico continuo, pedonale e ombreggiato che funziona da “polmone verde” ed elemento connettore, sia in senso longitudinale tra la Stazione FFSS e Piazza Ingrao, sia in senso trasversale – tra la città e il mare” ha spiegato l’architetto.

Un parco cittadino che cresce velocemente e che diventa la casa anche per i pappagalli ma che, nonostante tutto, c’è chi ignora il valore del bene e lo deturpa creando un ingente danno alla comunità.