Cagliari, gatti spariti ai Giardini Pubblici: scattano i controlli delle guardie zoofile Oipa: “Abbiamo chiesto l’installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza”.

Accuditi e coccolati, da qualche tempo i gatti della colonia, però, diventano fantasmi: spariscono nel nulla e per chi si prende cura di loro l’assenza non passa inosservata. Diverse le segnalazioni da parte dei volontari e ieri sono scese in campo le guardie per un sopralluogo nella colonia felina.

“A seguito della sparizione sospetta di alcuni gatti, Oipa interviene per la verifica della colonia felina dei Giardini Pubblici” comunicano le guardie

“Ricordiamo che è vietato prelevare gatti di colonie ed è altresì vietata qualunque forma di maltrattamento o somministrare alimenti con cibo non adatto alla specie felina, come è vietato abbandonare i contenitori del cibo

Le Guardie hanno inoltrato richiesta al Sindaco e al Comandante della Polizia Municipale per procedere alla installazione di nuove telecamere di sorveglianza, per garantire maggiore tutela ai gatti e individuare i responsabili delle sparizioni”.