Manca ormai pochissimo all’apertura del Fass Shopping Center di Elmas e sono già tanti i giovani che, giustamente, pensano di prepararsi con corsi appositi per avere una nuova possibilità lavorativa e di carriera. Tante le catene importante che saranno protagoniste nel nuovo centro: Oltre ai consueti bar e ristoranti, altri nomi importanti come Leroy Merlin, Ikea, Maison du Monde.

A sottolineare la grande chance per tanti sardi e la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù, che attraverso un video social pone l’accento su ciò che può offrire il centro commerciale ormai alle porte.

“A Elmas sta per aprire il nuovo parco commerciale: il Fass Shopping Center!

Una grande opportunità dal punto di vista occupazionale”, spiega Orrù.

“In accordo con l’ASPAL abbiamo organizzato seminari per aiutare le candidate e i candidati a prepararsi al meglio alle nuove opportunità lavorative.

Gli incontri si terranno a Elmas, presso il teatro Maria Carta. Sono gratuiti e aperti non solo ai cittadini di Elmas, ma anche a tutte le persone degli altri comuni.

I prossimi seminari si terranno nelle giornate del 17 Novembre e del 9 Dicembre.

Vi ricordiamo di seguire con attenzione tutti i canali dell’ASPAL e delle ditte interessate.”