Cagliari, rendere il cimitero dei bimbi un luogo più accogliente, come se loro fossero lì, tutti insieme, a correre spensierati: la missione di papà Paride La Mantia, che rende omaggio alla sua piccola bambina diventata un angelo.

Si reca ogni settimana dove la sua bimba riposa eternamente, non la può abbracciare ma solo sognare. Un dolore che ha scalfito il cuore e l’animo del genitore che mai potrà dimenticare quella figlia che non c’è più.

Un luogo ritagliato nel cimitero di San Michele quello dedicato ai piccoli che, forse, merita più attenzione, rispetto, cura. Immaginarlo come uno spazio più curato dove magari posizionare tanti fiori, farli cresce e prendersene cura. “Una missione è quella che voglio portare avanti, ho chiesto un incontro al Comune, attendo riscontro”. La Mantia ha una impresa edile e vorrebbe partecipare attivamente alle operazioni per realizzare lo spazio che abbraccia i piccoli e i genitori, nonni, zii che ogni giorno vanno a salutare gli angeli.

Nessun monumento, insomma, solo uno spazio più curato, più caldo per accarezzare il dolore di chi ha perso un bambino.