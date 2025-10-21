Isili, il pronto soccorso apre a singhiozzo e “l’unica risposta che sono riusciti a dare è il ritiro dello striscione”: la battaglia di Luca Pilia, sindaco, per la sanità del territorio. È salito sul tetto del nosocomio e ha steso uno striscione per recriminare l’apertura del Ps “h24”, perché la salute e un diritto e chi sta male non può aspettare, non può percorrere decine di chilometri per raggiungere altri ospedali. Ma niente da fare: nessuna rispsosta e via quel lenzuolo dalla parete dell’ospedale che ha fatto il giro del web. “Tristezza e rabbia per un gesto che dimostra poco rispetto nei confronti della popolazione del nostro territorio. Riaprite il pronto soccorso h24”.