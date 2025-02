Cagliari, la metropolitana sfratterà i pullman da via Roma: nessuna corsia per i bus, alla riapertura si rischia il grande caos. Lo ha denunciato il sindaco Massimo Zedda: “Non abbiamo trovato alcun piano del traffico, gli autobus rischiano di passare nella carreggiata stretta insieme alle auto: Chiederemo una deroga al Ministero, ma non sarà facile ottenerla”. La deroga servirebbe a fare transitare gli autobus nella stessa corsia della metropolitana, i cui lavori dovrebbero (il condizionale è d’obbligo, viste le lungaggini) terminare entro il 2026. E nonostante l’incognita su quanto invece dureranno i lavori del secondo tratto di via Roma, quando finiti cosa accadrà? Ovviamente sarebbe un guaio se gli autobus dovessero compiere lo stresso percorso delle auto sul lato portici, dove i lavori hanno reso la carreggiata ancora più stretta col divieto di sorpasso e con una sola corsia. Si marcerebbe a passo d’uomo con lunghi ingorghi e il rischio incidenti sempre più alto. Perchè qualcuno, come ha rimarcato Zedda, ha disegnato la nuova via Roma, voleva trasformarla in un bosco urbano ma si era dimenticato di pensare a come regolare il traffico. E ora sarà il Ministero dei Trasporti a decidere dove passeranno gli autobus, al momento idealmente sfrattati dalla metropolitana progettata nel lontano 2006.