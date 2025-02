Permane l’allerta per rischio idrogeologico e idraulico a Cagliari sino a lunedì 3 febbraio. Allerta arancione a Cagliari sino a mezzanotte di oggi, gialla per lunedì: sono in arrivo altre abbondanti piogge

Con un nuovo avviso, la Protezione civile regionale ha esteso sino alla mezzanotte di oggi, domenica 2 febbraio, l’allerta codice arancione (moderata criticità) per rischio idrogeologico a Cagliari e nel Campidano; codice giallo (ordinaria criticità), invece, per rischio idraulico. Per la giornata di domani, lunedì 3 febbraio 2025, sarà allerta codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico rispettivamente sino alle ore 18 e sino alle ore 23.59. In presenza di fenomeni temporaleschi, questi i comportamenti e le cautele consigliate: restare nelle proprie abitazioni;

se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori;

limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza;

mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile. Inoltre, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena a piedi o con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi. Per il territorio municipale di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento, con un avviso la Protezione civile del Comune di Cagliari ha reso noto anche il seguente elenco delle strade in cui è vietato lasciare parcheggiati i veicoli durante il periodo di rischio idrogeologico e idraulico: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

Italia;

Dolianova;

Sinnai;

Settimo;

Mara;

Donori;

Santorre Di Santarosa;

Confalonieri;

Ampere. Le automobili parcheggiate in queste aree potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti. Per informazioni contattare: Servizio Protezione civile Comune di Cagliari, numero di telefono 070.6778306, 070.6776933, 0706776953, 070.6777352 e 070.6776977 (ore ufficio);

Centro radio Polizia Comune di Cagliari, numero di telefono 070.533533 (attivo 24 ore su 24).