Quartu Sant’Elena, “Espropri di terreni privati a favore del progetto Tyrrhenian Link? In realtà si riferiscono alla servitù di passaggio di una diramazione da elettrodotto in allta tensione esistente nella zona di Santu Lianu”. Niente a che fare con il mega progetto di Terna che sorgerà a Selargius e interesserà in maniera “irrisorio” il terzo comune della Sardegna, le precisazioni giungono direttamente dal primo cittadino Graziano Milia che spiega: “Quegli espropri, citati in un post sui social che pubblica una foto di un documento di Terna, si riferiscono alla servitù di passaggio di una diramazione da elettrodotto in alta tensione esistente nella zona di Santu Lianu, necessaria per alimentare una cabina di trasformazione di nuova costruzione che serve a stabilizzare l’energia elettrica di tutto il litorale e il suo entroterra. Come volevasi dimostrare, ecco la foto della cabina primaria di trasformazione da Alta Tensione a Media Tensione in costruzione:i mappali si riferiscono a questa zona. È una normalissima cabina elettrica che serve per dare energia a una parte del litorale dove cittadini aspettano da anni”.Viene messa a tacere così dal primo cittadino l’informazione divulgata dall’avvocato Giulia Lai, in prima linea e affianco agli oppositori del progetto di Terna che, ultimamente, ha nuovamente preso posto nella cronaca locale per la relazione curata dall’agronomo Marco Asquer, di cui si parlerà durante il consiglio comunale a Selargius la prossima settimana. “Dati allarmanti sull”impatto negativo che i lavori sul Tyrrhenian Link arrecheranno al territorio e alla salute della comunità: in particolare la creazione di nuovi campi elettrici e magnetici comporta il rischio di malattie cancerogene, con possibile correlazione tra i campi a bassa frequenza e casi di leucemia infantile. I campi elettromagnetici generati dalla linea interrata comporteranno emissioni dannose sia per i privati che coltivano i terreni, sia per gli animali presenti nelle aree interessate, “l’impatto delle emissioni sugli animali è superiore a quello sull’uomo con evidenza di rischi di possibili patologie anche gravi”. Inoltre i campi elettromagnetici rischiano di ” influenzare la crescita e lo sviluppo delle piante” è in sintesi il contenuto.