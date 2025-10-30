Disavventura per una anziana 80enne sulla linea 8 del bus del Ctm: mentre scendeva alla fermata di via Porcell, le ante della porta si sono chiuse quando ancora lei era aggrappata con la mano sinistra per riuscire a scendere in sicurezza. Le sue urla quando è rimasta con la mano schiacciata hanno attirato immediatamente l’attenzione dell’autista che ha riaperto le porte, ha fatto scendere i passeggeri invitandoli a risalire sul bus successivo e ha atteso con la spaventata nonnina l’arrivo dei sanitari in ambulanza, che l’hanno medicata sul posto.

“Confermiamo che l’incidente alla passeggera é avvenuto oggi sulla linea 8. Si è trattato di una lieve ferita, che è stata prontamente medicata dai soccorsi intervenuti prontamente. I nostri mezzi rispettano le prescrizioni di sicurezza e sono dotati di dispositivi antischiacciamento attivi sulle porte di uscita, progettati per garantire la massima sicurezza dei passeggeri durante la salita e la discesa”, spiega il Ctm.

L’incidente potrebbe essere dunque stato causato da una combinazione di coincidenze, con la nonnina che ha trattenuto la mano un po’ più a lungo e l’autista che potrebbe aver chiuso qualche istante prima non essendosi accorto che l’anziana stava ancora scendendo. Se ne saprà di più domani, quando l’autista che era in servizio, come da prassi, consegnerà il rapporto di servizio all’azienda.

Una disavventura che per fortuna è finita a lieto fine per l’anziana signora che in serata è potuta tornare a casa.