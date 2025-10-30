Assurda aggressione questa sera a Quartucciu nei confronti di una soccorritrice del 118.

L’ambulanza con a bordo il personale si è recata presso un’abitazione per soccorrere una paziente in giallo, ma c’era una macchina parcheggiata male. A quel punto il personale sanitario chiede di spostare l’auto per permettere l’intervento. Il proprietario dell’auto, però, reagisce aggradendo sia verbalmente che fisicamente una soccorritrice, autista dell’ambulanza, chiudendole addirittura un braccio nello sportello della vettura. L’uomo infatti era convinto che l’ambulanza avesse lo spazio necessario per passare senza che fosse costretto a spostare la sua auto. La donna si trova in questo momento in pronto soccorso con una sospetta frattura al braccio.

La centrale è stata costretta ad inviare un’altra ambulanza per la paziente che comunque aveva un codice e una patologia importanti.