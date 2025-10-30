Cagliari-Sassuolo 1-2, altra figuraccia di Pisacane: dominano gli emiliani e per Giulini è notte fonda.Avevamo scritto domenica che il giocattolo di Pisacane si è rotto, arriva l’ennesima sconfitta in casa: due punti in 5 partite frutto di pura fortuna, il Cagliari ha in tecnico inesperto che sta mostrando tutte le sue lacune. Il Sassuolo passeggia alla Unipol Domus, il Cagliari si sveglia solo nel finale ma non punge. Altra clamorosa esclusione di Luperto, Kilicsovic evidentemente non viene giudicato in grado di giocare neanche un minuto. Da salvare solo il primo gol di Esposito. Le ultime 5 partite dimostrano che non può bastare sempre solo la fortuna e che l’inizio incoraggiante di campionato era un fuoco di paglia. Con Giulini alla presidenza il Cagliari continua ogni anno a collezionare sconfitte anche in casa.

Malissimo Prati e veramente indecoroso gaetano, entrato come un fantasma nella ripresa. Persino Palestra, il migliore della squadra, non riesce pià a esprimersi al meglio in una squadra che non ha identità di gioco e che ha un centrocampo che gira a vuoto. hanno pesato le assenze di Mina e Deiola, ma non sono un alibi. Obert, che qualcuno elogiava in settimana, ha collezionato svarioni e falli come il Ze Pedro che continua a ballare il tango dei tunnel. Ora arrivano due trasferte contro Lazio e Sassuolo, forse già decisive per la panchina di uno spaesato Pisacane., che alla vigilia aveva annullato anche la conferenza stampa.