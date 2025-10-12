Cagliari, la malamovida di viale Trieste mette in crisi i residenti: “Musica alta, schiamazzi, urla e degrado alle 3 del mattino. Il fine settimana non si dorme più e trovare parcheggio, dopo le 20, è pressoché impossibile”.

Si cambia zona e si passa in quella rossa di viale Trieste dove gruppi di giovani urlano per strada, parcheggiano in mezzo alla strada. Non solo: c’è chi non trattiene e svuota la vescica dove capita. “E così era anche l’anno scorso. Nessuno si è interessato, è un degrado. Devono aprire altri locali, per trovare parcheggio il fine settimana per noi residenti è impossibile. Soprattutto dopo le 20:00. Se parcheggi male la macchina anche con il pass ZTL, spesso, ti mettono la multa. Non ho dormito dal rumore e a causa dell’alto volume della musica” spiega un residente che ha chiesto di rimanere anonimo per motivi di sicurezza. “Ci chiediamo, inoltre, come mai nessuno interviene qua, in questa zona? Chiunque ha il diritto di riposare durante la notte”.

Le reazioni dei lettori di Casteddu Online: decine di commenti hanno accompagnato il servizio pubblicato questa mattina, che confermano il disagio che si vive nel quartiere di viale Trieste. “Che schifo, hanno aperto la discoteca in viale Trieste: musica e schiamazzi sino alle cinque del mattino. Al risveglio vomito e urina ovunque” spiega P.G.

“Si nota un “certo” degrado in crescita esponenziale nella nostra bella città” espone F.D.