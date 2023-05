Cagliari, la lettera disperata di un disabile: “Sindaco, al cimitero è impossibile trovare le lapidi dei miei parenti”

Questa missiva è rivolta a Paolo Truzzu, l’uomo prima del sindaco….

Stamane sono andato a trovare i miei purtroppo tanti cari defunti al cimitero di s. michele…

Essendo un contribuente da 62 anni che ora purtroppo si ritrova disabile….

Mi sono ben informato prima per localizzare le tombe…

X cui effettuato l’accesso alla app e al sito web ho trascritto sulla mappa da voi fornita l’esatta ubicazione e il loro numero e luogo di sepolture….

Ora essendo in carrozzina ho passato a cercare i miei defunti cari per ore e ore e su circa 35 ne ho trovato solo 5 a causa delle info farlocche prelevate dal sito e dall’app.

X cui ora le chiedo lei che era una sentinella in piedi… si rende conto del disagio creato?

Poi è a conoscenza che moltissimi tra le migliaia di viottoli utili per accedere alle file tombali… sono privi di rampe e scivili x carrozzine.. x cui l’accesso è completamente impedito!!!

Una vera vergogna!!!! Poi vi candidate ogni anno alle tante gare sociali…non si capisce con quali meriti…

Se continuate di questo passo serviranno molte più tombe perchè con questa misera organizzazione state creando moti futuri candidati esausti dalla invana ricerca della esatta ubicazione dei loro cari……

Poi visto che siamo nel 2023… ok l’app è una buona idea… ma se fosse fornita d collegamento a Google map otrebbe agevolare tantissimo la ricerca…

Xke basterebbe inserire il nome del defunto che si cerca… e l’app ti portrebbe subito alla esatta destinazione… cosi come avviene quando usiamo Google map in auto o in altre occasioni….

Cmq alla fine mi sono avvicinato alla portineria x far presente il tutto… e il gentilissimo personale…. Sconsolatamente mi ha confermato che l’app funziona malissimo e spesso da ubicazioni errate…

Nella mappa creata casa da me non ci possono essere errori in quanto io ho solo fatto copia-incolla delle vostre informazioni fornite….

E ripeto visto che è stato una sentinella in piedi e quindi un fervente cattolico…cerchi di risolvere al più presto tale grossa problematica…. Grazie, confido nella sua generosità.

Roberto Arisci