Cagliari matematicamente ai play off: saranno gli spareggi a portarci in serie A? Dopo la bellissima vittoria di oggi e i risultati di oggi in serie B, la squadra di Ranieri ha la certezza di disputare i playoff. Da vedere però in quale posizione, attualmente è quinta e il Sud Tirol di Bisoli ha vinto ancora con un golletto rifilato alla Ternana. In attesa di capire cosa farà domani il Parma, mentre il Pisa ha perso, il Venezia ha pareggiato, l’Ascoli ha perso e il Genoa ha conquistato la matematica promozione in serie A. Mancano poi ancora due giornate, in cui i rossoblù ospiteranno il Palermo per poi chiudere la stagione regolare in trasferta a Cosenza. Due squadre che sono ancora in corsa, la prima per i playoff, la seconda per la salvezza. Insomma adesso è davvero tutta da giocare, con una rimonta impressionante di Ranieri nel girone di ritorno il Cagliari- nonostante tutto- è pienamente in corsa per la promozione, anche se i playoff saranno una incerta lotteria.