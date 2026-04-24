Quartu Sant’Elena, ruspe al lavoro nella strada appena asfaltata, in via San Giovanni cittadini increduli: “Abbiamo aspettato per anni che i pianeti si congiungessero e stamattina era già così”. Il sindaco Graziano Milia rassicura i residenti: “La strada deve essere completata, è stata messa in sicurezza, oggi sono partiti i lavori Enel e, una volta terminati, verrà completata l’arteria”.

La felicità è durata poco, nemmeno il tempo di abituarsi a un asfalto regolare senza buche e avvallamenti perché oggi è stato nuovamente tagliato per lavorare nel sottosuolo. “Ci era stato promesso pugno di ferro contro chi avrebbe osato devastare l’asfalto nuovo e invece questo è quanto accaduto” spiega Efisio M. a Casteddu Online. Ma niente è perduto, insomma, ancora qualche giorno di attesa e la via sarà completata.