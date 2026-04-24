Quartu Sant’Elena, strada dissestata e difficilmente accessibile anche per i mezzi di soccorso, il sindaco Graziano Milia: “È privata, la zona appartiene alla questione dell’abusivismo edilizio”. Il piano di risanamento è partito, ma ci vorrà tempo perché sia completato. La messa in sicurezza della strada, quindi, spetta ai privati.
Dopo le proteste dei residenti https://www.castedduonline.it/quartu-santelena-strada-dissestata-e-difficilmente-accessibile-anche-per-i-mezzi-di-soccorso-la-protesta-dei-residenti/?fbclid=IwdGRjcARYd0VjbGNrBFh1nmV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHrz-8VPpUhUlKM3YPKdMsT2W4mFZq0ahGkpxFSLfobphbVrFSnSRaCV-467__aem_1kxqTDEzNSc4wzFwCA1ItAil primo cittadino prende in mano la questione specificando che la zona rientra nell’annosa e complessa questione.
Per Flumini, Costa di Sopra e il Xireddus ci sono 29 piani di risanamento.
L’attesa dura ormai da diversi decenni, un iter lunghissimo per il quale l’Amministrazione comunale ha voluto impegnarsi da subito, per cercare soluzioni adeguate e concrete rispetto a una normativa complessa
e molto restrittiva. Per superare i vincoli posti dal PPR, l’Amministrazione ha intrapreso la strada dell’iniziativa pubblica nella predisposizione dei Piani, costruendo i presupposti per giungere a una conclusione di questa annosa e complessa vicenda.
Complessivamente sono 29 i Piani di Risanamento del territorio quartese. L’estesa parte del territorio
e, di conseguenza, la grande quantità di cittadini interessati, determinano e testimoniano la rilevanza ma anche la difficoltà di trovare una soluzione alla questione. Proprio per questo motivo, a dispetto delle avversità, storiche e recenti, che hanno reso negli anni questa vicenda veramente complessa, fin dal suo insediamento questa Amministrazione ha lavorato alla costruzione di un percorso utile a sciogliere la matassa.
Dopo le proteste dei residenti https://www.castedduonline.it/quartu-santelena-strada-dissestata-e-difficilmente-accessibile-anche-per-i-mezzi-di-soccorso-la-protesta-dei-residenti/?fbclid=IwdGRjcARYd0VjbGNrBFh1nmV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHrz-8VPpUhUlKM3YPKdMsT2W4mFZq0ahGkpxFSLfobphbVrFSnSRaCV-467__aem_1kxqTDEzNSc4wzFwCA1ItAil primo cittadino prende in mano la questione specificando che la zona rientra nell’annosa e complessa questione.
Per Flumini, Costa di Sopra e il Xireddus ci sono 29 piani di risanamento.
L’attesa dura ormai da diversi decenni, un iter lunghissimo per il quale l’Amministrazione comunale ha voluto impegnarsi da subito, per cercare soluzioni adeguate e concrete rispetto a una normativa complessa
e molto restrittiva. Per superare i vincoli posti dal PPR, l’Amministrazione ha intrapreso la strada dell’iniziativa pubblica nella predisposizione dei Piani, costruendo i presupposti per giungere a una conclusione di questa annosa e complessa vicenda.
Complessivamente sono 29 i Piani di Risanamento del territorio quartese. L’estesa parte del territorio
e, di conseguenza, la grande quantità di cittadini interessati, determinano e testimoniano la rilevanza ma anche la difficoltà di trovare una soluzione alla questione. Proprio per questo motivo, a dispetto delle avversità, storiche e recenti, che hanno reso negli anni questa vicenda veramente complessa, fin dal suo insediamento questa Amministrazione ha lavorato alla costruzione di un percorso utile a sciogliere la matassa.
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