Cagliari, la giunta Truzzu perde i pezzi: si dimette l’assessore allo Sport Floris

E anche il terzo assessore allo Sport va via. Si è dimesso questo pomeriggio dall’incarico Andrea Floris, segretario cittadino Udc che lascia l’esecutivo di Truzzu dopo che il gruppo di quattro consiglieri del gruppo “Solinas presidente” che lo sosteneva gli ha levato l’appoggio. Floris oggi era assente alla conferenza sulla Coppa Europa di scherma. Era impegnato a discutere con Truzzu le modalità dell’addio. L’accordo è stato trovato nel pomeriggio.

“Caro Sindaco, alla luce delle nostre interlocuzioni e preso atto delle nuove maggioranze in Consiglio Comunale sono a rimetterti il mio mandato da Assessore”, ha scritto Floris al primo cittadino, “colgo l’occasione per ringraziare te, la giunta, il consiglio e tutto il personale dell’ente per la fattiva collaborazione. Grazie. Ad maiora”.

Il posto di Floris verrà preso da Fioremma Landucci, 67 anni, medico della Cittadella della Salute della Asl 8. Ma non in quota Udc. Il nome arriva direttamente da Nanni Lancioni, consigliere regionale Psd’Az riferimento politico in consiglio regionale del gruppo Solinas presidente”.

Intanto a Selargius l’Udc stringe un accordo col gruppo consiliare di “Prima Selargius” per “un progetto politico, da attuarsi in ambito locale, con iniziative comuni mirate alla crescita della città. A tal fine, si è deciso di stringere un patto federativo”, scrivono Tonio Melis e Andrea Biancareddu. I consiglieri sono Mario Di Tondo, Tonio Melis e Andrea Delpin.