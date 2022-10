F.lli Ibba e Logistica Mediterranea ricevono il Premio Deloitte “Best Managed Companies”

F.lli Ibba, importante azienda della GDO alimentare, e Logistica Mediterranea, leader nella logistica e trasporti, sono state premiate tra le 79 aziende italiane vincitrici della quinta edizione del “Best Managed Companies” Award. Un riconoscimento che Deloitte Private ha consegnato alle eccellenze dell’imprenditoria italiana nella serata di ieri 4 ottobre durante la cerimonia di premiazione presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana-Euronext.

Organizzato da Deloitte Private, con la partecipazione di ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext – l’ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici – e Confindustria Piccola Industria, il Best Managed Companies Award non rappresenta solo un riconoscimento per le migliori aziende, ma un vero e proprio programma di crescita in cui le imprese partecipanti vengono affiancate dagli esperti di Deloitte Private in un percorso mirato alla crescita economica, strategica e di competenze. Il premio della quinta edizione BMC è stato assegnato da una giuria di esperti composta da: Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale presso ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore; Renato Goretta, membro del Consiglio di Presidenza Nazionale di Piccola Industria di Confindustria; Marta Testi, CEO di Elite-Gruppo Euronext. È un riconoscimento che premia le imprese che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità nel nostro Paese.

La F.lli Ibba riceve il premio per il quinto anno consecutivo, confermandosi nella speciale categoria “Gold Winner”, che riunisce tutte le aziende che hanno ricevuto il premio per quattro edizioni di seguito. Il Gruppo opera in Sardegna dal 1950, portando avanti un progetto aziendale che coniuga obiettivi e risultati di business con il profondo legame con il territorio e la comunità in cui opera.

Nuovo importante traguardo anche per Logistica Mediterranea che riceve il premio per il primo anno. Un riconoscimento significativo per il Gruppo logistico sardo che da oltre 50 anni è punto di riferimento del trasporto e della logistica avanzati in Sardegna.

«Le aziende sarde che hanno ottenuto il nostro riconoscimento sono in crescita: un ottimo segnale per l’economia sarda, che, nonostante la difficile congiuntura economica, riesce a produrre eccellenze imprenditoriali di primo livello», commenta il leader di Deloitte Private Ernesto Lanzillo. «Complimenti alle due premiate, che hanno dimostrato capacità di resistenza e adattamento a un contesto segnato da inflazione, crisi energetica e interruzioni delle supply chain – un quadro complesso nel quale sono state capaci di distinguersi ed eccellere», aggiunge Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile BMC Italia.

Giangiacomo Ibba, Presidente del Gruppo Ibba, ha dichiarato: “Il premio Deloitte ci riempie di gioia e d’orgoglio. È un riconoscimento importante per tutte le persone che lavorano con noi, per tutti gli stakeholder e imprenditori partner che credono nel nostro progetto aziendale. Continueremo a guardare questo premio come un incentivo di crescita per il nostro percorso che ci spinge a migliorare sempre con passione, lealtà e umiltà”.

Nicola Fabbri, Presidente e Amministratore delegato di Logistica Mediterranea, ha accolto la notizia dichiarando “Il premio Deloitte certifica la riuscita del passaggio generazionale; innovazione continua ed etica caratterizzano la Tirso ed i suoi principali clienti e partner.

Il nostro sogno è quello di coinvolgere tante persone per creare sempre maggior valore in Sardegna e quindi esportare, in seguito, il modello di business nel resto del territorio nazionale ed europeo. Questo importantissimo premio è un inizio; finanza alternativa, acquisizioni e quotazione in borsa sono alcuni degli strumenti che ci faranno crescere e sviluppare nei prossimi anni.”

Il BMC 2022 scrive una pagina significativa per il tessuto imprenditoriale dell’Isola grazie a due aziende sarde, partner storici, che da anni collaborano sinergicamente unite dagli stessi valori, dalla volontà di fare rete e di creare sviluppo per il nostro territorio.