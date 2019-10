Cagliari, investito mentre attraversa in via Tuveri: ragazzo finisce all’ospedale

Un ragazzo è stato investito da un’auto in via Tuveri a Cagliari. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada davanti al supermercato, e in prossimità delle strisce pedonali. La dinamica non è ancora chiarissima, l’unica certezza è che il giovane – un 28enne originario del Senegal – stava raggiungendo il lato opposto della via quando è stato colpito dalla vettura, una Toyota. L’impatto, fortunatamente, non è stato molto forte ma sono comunque intervenuti i soccorritori del 118. Il pedone è stato fatto salire a bordo dell’ambulanza ed è stato trasportato sino all’ospedale Marino in codice verde.