Cagliari, investe il camion dei rifiuti in via Sant’Alenixedda e poi si dilegua: “Era ubriaco e senza fari”.Il racconto dell’operatore della nettezza urbana ancora sotto choc: “Sono venuti i vigili hanno messo la multa a me con due punti tolti dalla patente, mi è venuto addosso senza fari mentre ero fermo a lavorare…”

Simone, stimatissimo operatore dei rifiuti nelle ore notturne, non ci sta e rivela: “Questa notte mentre facevo la raccolta come tutte le notti in via santa lniscedda dopo che mi sono rimesso in carreggiata verso piazza Giovanni un tipo ubriaco a fari spenti ad alta velocità mi è venuto addosso, sono venuti i vigili hanno messo la multa a me con due punti tolti dalla patente dicendo che la colpa era la mia. Così i ragazzi guidano senza avere regole rischiando la loro vita e quella degli altri ? Dimenticavo quando sono arrivati i vigili il tipo aveva già chiuso la macchina ed era scappato a piedi, dopo essersi rifiutato di darmi i suoi documenti”. Sul posto sono poi intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia