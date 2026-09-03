Nei giorni scorsi il personale della Polizia Ferroviaria, impegnato in servizi mirati di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, ha identificato diversi passeggeri che transitavano nella Stazione di Cagliari.

Tra questi, due stranieri di nazionalità algerina hanno presentato dei permessi provvisori di soggiorno che, dopo un accurato esame, hanno evidenziato alcuni elementi ritenuti incompatibili con le caratteristiche degli originali, tali da farne ipotizzare la contraffazione.

In particolare, le fotografie applicate sono risultate prive del timbro dell’Ufficio Immigrazione.

Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di rilevare una significativa difformità tra i dati riportati sui documenti esibiti e quelli associati alle immagini delle persone controllate.

Dagli approfondimenti è quindi emerso che gli stranieri erano già stati fotosegnalati, con generalità differenti, in occasione del loro recente ingresso irregolare sul territorio regionale.

I successivi riscontri fotodattiloscopici hanno consentito di accertare l’effettiva identità dei due, confermando la natura contraffatta dei documenti presentati agli operatori di Polizia.

I documenti sono stati quindi sequestrati e i cittadini algerini denunciati alla competente A.G. per contraffazione del permesso di soggiorno provvisorio e sostituzione di persona.